بايدن لأردوغان: نرغب بتوسيع التعاون والعلاقات البناءة مع تركيا

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون.وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، ان بايدن التقى أردوغان في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، وأكد رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع …

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