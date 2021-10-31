كورونا في العراق.. 32 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1861 حالة شفاء، و32 حالة وفاة.وجاء في التقرير، انه تلقى 60959 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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32 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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