تعطيل الدوام في نينوى غداً الاثنين

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، بإستثناء الدوائر الخدمية.وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين ٢٠٢١/١١/١ في مؤسسات الدولة بإستثناء الدوائر الخدمية”.وأوضح، ان “تعطيل الدوام، جاء لمقتضيات المصلحة العامة لوجود اعمال تبليط في الشوارع الرئيسية …

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