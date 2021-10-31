جموع الزائرين تتوافد الى واسط لاحياء ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ بدأ توافد جموع الزائرين على محافظة واسط اليوم لاحياء ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير ، الذي يقع مرقده في مدينة الحي جنوبي المحافظة.وقال قائمقام قضاء الحي كاظم كريم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان:" خطة متكاملة وضعت بالتنسيق مع ادارة المرقد والجهات الامنية لانجاح مراسم احياء الذكرى يوم غد الاثنين ، والتي يحضرها الالا ف من المواطنين من مختلف المحافظات ، حيث تم التنسيق مع اصحاب المواكب لتقديم الطعام والشراب للزائرين كذلك نشر المفارز الصحية والامنية على جميع الطرق المؤدية الى المرقد الطاهر "./ انتهى

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