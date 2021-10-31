2021/10/31 | 16:45 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، انهاء العد والفرز اليدوي في 6 محافظات.
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وذكرت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية (31 تشرين الاول 2021)، ان "فرقها انهت العد والفرز في محطات محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار".
يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تنهي العد والفرز في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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