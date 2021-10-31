"لن يتنحى طواعية".. مصادر تكشف لـCNN ما يطلبه حمدوك من الجيش السوداني

2021/10/31 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدا، وذلك في تصريحات خاصة لشبكة CNN.

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