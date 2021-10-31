الحلبوسي يلتقي السفير الأميركي.. ويبحث معه نتائج الانتخابات وتطورات الأوضاع

2021/10/31 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي، الأحد، السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه (31 تشرين الأول 2021)، أنه "استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفيرَ الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر".

وأضاف أن الجانبان "بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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