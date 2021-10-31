فيضانات وسيول تجتاح عدة مناطق والسلطات تعطل الدوام الرسمي وتعلن حالة الطوارئ

2021/10/31 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتاحت سيول عارمة شوارع مدينة أربيل والمناطق التابعة لها على إثر موجة أمطار ورياح قوية ضربت المنطقة وأدت إلى قطع بعض الطرقات وحركة السير فيها.

واجتاحت السيول بعض المنازل وجرفت عشرات السيارات، فيما أسفرت المياه المرتفعة عن أضرار مادية دون سقوط ضحايا بشرية.

قامت السلطات الرسمية في أربيل بإعلان اليوم عطلة رسمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية والمؤسسات الرسمية، استجابة لحالة الطوارئ التي سببتها السيول والفيضانات في المدينة، باستثناء الدوائر الخدمية والبلديات من قرارها، لتتمكن من تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات الناجمة عن السيول العارمة.

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