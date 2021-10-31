الكاظمي: وزارة الكهرباء مرت بعقبات عديدة تمثلت بسوء التخطيط والفساد والبيروقراطية

2021/10/31 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في ملف الكهرباء.

وخلال زيارته وزارة الكهرباء اشار الكاظمي الى وجود الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي.

مبينا ان الوزارة مرت بعقبات عديدة تمثلت بسوء التخطيط والفساد وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين.

واكد الكاظمي انه وجه بتشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات والعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية.

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