دفعات سلف جديدة للموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن

2021/10/31 | 16:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 31 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ فروعه "أطلقت وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".

وأضاف البيان، أنّ "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأكّد البيان، أنّ "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

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