صور قرداحي تظهر في صنعاء.. وإطلاق اسمه على

2021/10/31 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت صور وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في صنعاء، الأحد، بعد أيام من تصريحاته بشأن الحرب في اليمن، التي أثارت أزمة كبرى بين لبنان وأربع دول خليجية، في مقدمتها السعودية.

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