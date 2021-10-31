2021/10/31 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية: يوما الإثنين والثلاثاء سيشهدان عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها كربلاء.. المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها كربلاء.. المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).