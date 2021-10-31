2021/10/31 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار منتسب بالجيش في محافظة كربلاء.وذكر المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “محافظة كربلاء شهدت حالة انتحار ثانية في منطقة ال ابو حوميد في قضاء الحسينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار منتسب أمني في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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