ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة للشروط في أم قصر

2021/10/31 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط (3) حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انها “تمكنت بجهودها الرقابية ومصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب تحتوي على (مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ودراجات نارية وأثاث منزلي مستعمل) وجميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

واضافت “تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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