وزير الدفاع ومحافظ ميسان يناقشان استكمال إجراءات مطار المحافظة الدولي

2021/10/31 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ناقش وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاحد، مع محافظ ميسان علي دواي استكمال إجراءات مطار ميسان الدولي.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ ميسان التقى اليوم، بمقر الوزارة وزير الدفاع جمعة عناد

محافظ ميسان يلتقي وزير الدفاع في بغداد ويناقش معه استكمال إجراءات مطار ميسان الدولي لمناقشة موضوع استكمال إجراءات مطار ميسان الدولي".

وقال دواي بحسب البيان ان "هناك جزء من الأرض قد خصصت لوزارة الدفاع وهي تقع ضمن مخططات وتصاميم المطار"، مبينا ان "وزير الدفاع لبى طلب المحافظ بانتفاء الحاجة من التخصيص وادراج الأرض إلى المساحة المخصصة للمطار ".

وأوضح دواي خلال اللقاء "الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمطار والإجراءات التي قامت بها محافظة ميسان منذ عام ٢٠١١ ولغاية الان واستكمال جميع الموافقات الخاصة بإنشاء المطار لما يمثله من أهمية كبيرة لأبناء المحافظة ويسهل لهم السفر داخل وخارج العراق"، لافتا الى انه "يعتبر نافذة جوية وحضارية واقتصادية للمحافظة ويوفر فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى أنه يساهم بالتنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين".

ووفقا للبيان "ناقش اللقاء الوضع الامني بالمحافظة وامكانية دعم واسناد فعاليات مديرية شرطة ميسان في السيطرة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وخصوصا في الجانب الاستخباري والنزاعات العشائرية".

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