2021/10/31 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انهت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاحد ، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات اربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والانبار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والاعلاميين المخولين.وذكرت المفوضية ، ان " نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الاجراءات المتبعة".واضافت ان " يوم غد الاثنين سيشهـد البدء بعملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، وتستكمل يوم الثلاثاء ".وجددت المفوضية ، دعوتها مراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور الى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الاجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الاطار القانوني، مبينة ان " حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري دون اي قيود او عراقيل"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: يوما الاثنين والثلاثاء .. عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: يوما الاثنين والثلاثاء .. عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).