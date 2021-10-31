الحلبوسي والسفير الاميركي يبحثان الوضع الامني ونتائج الانتخابات

2021/10/31 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس تحالف / تقدم / محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، وبحث معه تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق ونتائج الانتخابات النيابية ./انتهى5

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