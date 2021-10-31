مفوضية الانتخابات تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات

2021/10/31 | 17:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد،إتمام عد وفرز محطات محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار.وأشارت المفوضية، إلى أن يوما الإثنين والثلاثاء سيشهدان عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار.

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