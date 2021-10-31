2021/10/31 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كذّبت الحكومة البريطانية، الأحد، إعلان فرنسا بأن الطرفين اتفقا على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد ما بعد بريكست، مشددة على وجوب تنازل باريس.وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تكذّب إعلان فرنسا اتفاق الطرفين على خفض التصعيد في خلافهما حول حقوق الصيد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تكذّب إعلان فرنسا اتفاق الطرفين على خفض التصعيد في خلافهما حول حقوق الصيد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تكذّب إعلان فرنسا اتفاق الطرفين على خفض التصعيد في خلافهما حول حقوق الصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).