الموانئ تستقبل أكبر ناقلة للمشتقات النفطية

2021/10/31 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، أكبر ناقلة للمشتقات النفطية في ميناء خور الزبير.وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”:، إن “الناقلة العملاقة (STI […]

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