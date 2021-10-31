2021/10/31 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أثارت القرارات الاخيرة التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي في جلسة، الثلاثاء الماضي، أبرزها اعداد دراسة تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي بما يتضمن الغاء مجلس الامناء ردودا غاضبة وتجاوزاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة تصريف الاعمال ..



تحاول الاستحواذ على اعلام الدولة المركز الخبري الوطني.

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