2021/10/31 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن خطتها الخاصة بمواجهة السيول في عموم البلاد، فيما أكدت إدخال ملاكاتها حالة الطوارئ في 3 محافظات.وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمواجهة السيول..



ادخال حالة الطوارئ في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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