الدفاع المدني تكشف عن خطتها لمواجهة السيول

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن خطتها الخاصة بمواجهة السيول في عموم البلاد، فيما أكدت إدخال ملاكاتها حالة الطوارئ في 3 محافظات.

وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح للوكالة الرسمية، إن “لمديرية الدفاع المدني خطة متكاملة حول السيول وتنسق بشكل آني مع الانواء الجوية، حيث هنالك مراقبة مستمرة لكافة التقارير التي تصل المديرية بشأن الاحوال الجوية وتطوراتها”، لافتا الى أن “المراقبة مستمرة لمناطق اطراف نينوى وبيجي في صلاح الدين واقليم كردستان بالرغم من امتلاك الاخير لمديرية دفاع مدني خاصة به”.

وأكد أن “الدفاع المدني على استعداد تام في حال وقوع أي طارئ”، مبينا أن “السيول والفيضانات في كردستان تمت السيطرة عليها وكانت في اطراف الاقليم ولم تشكل خطرا على ساكني تلك المناطق أو مركز المدينة”.

وأضاف، أن “الحالة الجوية وفق مراقبة المديرية لها تدعونا الى اصدار ارشادات وتوجيهات بشأن السيول والفيضانات بشكل مبكر”، موضحا أن “مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أصدر يوم امس توجيهات لمواجهة السيول تضمنت دخول كافة مراكز الدفاع المدني حالة الطوارئ لا سيما في نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسباً لحدوث أي سيول جارفة والتي تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين”.

ولفت إلى أن “جميع آليات الدفاع المدني وزوارقها وافرادها على اتم الاستعداد، بالاضافة الى تنسيق المديرية مع طيران الجيش تحسباً لتردي الأوضاع في القرى والمناطق النائية كما حدث في الأعوام السابقة”.

وكانت عدد من القرى في اقليم كردستان قد تعرضت امس السبت لسيول جارفة تمت السيطرة عليها خلال 24 ساعة دون إعلان أي وفيات.

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