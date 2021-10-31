مفوضية الانتخابات تعلن إتمام عد وفرز محطات في 6 محافظات

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وقالت المفوضية في بيان، إن “نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة”.

وأشارت إلى أن “يوم غد الاثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها”.

وجددت المفوضية دعوتها “لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل”.انتخابات 2021سياسة

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