2021/10/31 | 17:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تخصص 200 قطعة أرض لموظفيها في البصرة: "ستوزع لهم قريباً" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/31 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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