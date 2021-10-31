سوريا تكشف سبب زيادة حالات الفطر الأسود العفني في البلاد

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في

دمشق، الدكتور عصام الأمين، أسباب

ازدياد حالات الفطر المخاطي العفني

(الفطر الأسود) في المستشفى خلال الموجة

الرابعة لفيروس كورونا في سوريا.

وعزا الأمين، ازدياد حالات

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