وفاة طالبة جامعية في كربلاء.. وعائلتها تكشف سبب الوفاة (فيديو)

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت جامعة العميد في كربلاء،

الاحد، إحدى طالباتها في كلية الطب/

المرحلة الثالثة والتي توفيت صباح هذا

اليوم إثر حادثٍ مؤسف.

وقالت الجامعة، في بيان تابعته وكالة

نون الخبرية، انه "تنعـىٰ جامعة العميد

بأل

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