وفاة 32 شخصا وتسجيل 1046 إصابة جديدة وسط تحذيرات من زيادة الحالات

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاود مؤشر إصابات ووفيات كورونا في العراق الارتفاع من جديد، بعد أن سجلت أمس إصابة 600 حالة فقط.

ووفقا للموقف الوبائي، فقد أعلنت وزارة الصحة وفاة 32 شخصا بفيروس كورونا مع تشخيصها إصابة 1046 جديدة ليرتفع المؤشر الكلي للإصابات إلى أكثر من مليوني شخص منذ بدء الجائحة.

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