الحلبوسي وتولر يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية ونتائج انتخابات تشرين

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وبحثا عددا من المواضيع المشتركة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي إن رئيس تحالف تقدم والسفير الأميركي بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق فضلا عن مناقشتهما لنتائج الانتخابات النيابية وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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