عشرات المتظاهرين يطالبون بكشف ملابسات عملية اغتيال المقدم سرمد العتبي

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

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قطع العشرات من أهالي منطقة عتبة في بلدروز طريقا استراتيجيا للمطالبة بالكشف عن ملابسات عملية اغتيال المقدم سرمد العتبي بعد مرور 40 يوما على عملية الاغتيال.

وطالب ذوو المغدور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري في القضية والكشف عن الجناة وإجراء مقابلة معهم, وكان المقدم سرمد العتبي اغتيل مع أحد مرافقيه قرب قضاء المقدادية في ظروف غامضة وسط اتهامات لعصابات اجرامية بالوقوف وراء الحادثة.

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