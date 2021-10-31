بالوثائق .. هيئة الرأي في وزارة الزراعة توافق على مقترح في ديالى

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس النواب المنحل مضر الكروي، اليوم الاحد، بان هيئة الرأي في وزارة الزراعة وافقت على مقترح مهم في ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "هيئة الرأي في وزارة الزراعة عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح دائرة زراعة ديالى حيال الوكالات والتخاويل لغرض التسجيل في الخطة الزراعية للموسم 2021-2022".

وأكد أنه "تم الاتفاق على بالأغلبية على الخطة الزراعية".

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