مواطنون يغلقون طريقا في ديالى ويطالبون بلقاء الكاظمي

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق مواطنون، الطريق الرابط بين قضاء بلدروز وناحية كنعان في محافظة ديالى ، وبدأوا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بلقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا ، وكشف قتلة المقدم سرمد العتبي الذي تم اغتياله منذ شهرين ./انتهى5

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