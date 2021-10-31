انتشال جثتي طفلين غريقين من نهر دجلة في الموصل

2021/10/31 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ انتشلت الشرطة النهرية جثتي طفلين غريقين من نهر دجلة وسط الموصل.وقال مصدر في الشرطة النهرية :" ان الجثتين تم تسليمهما للطب العدلي "./انتهى

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