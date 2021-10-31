اعلان حالة الطوارئ في 3 محافظات عراقية

2021/10/31 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية الدفاع المدني، الاحد، بادخال ملاكاتها حالة الطوارئ في 3 محافظات، وذلك تحسبا من الحالة الجوية والسيول التي قد تجتاح بعض المناطق.

وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح تابعه NRT عربية (31 تشرين الاول 2021)، إن "لمديرية الدفاع المدني خطة متكاملة حول السيول وتنسق بشكل آني مع الانواء الجوية، حيث هنالك مراقبة مستمرة لكافة التقارير التي تصل المديرية بشأن الاحوال الجوية وتطوراتها"، لافتا الى أن "المراقبة مستمرة لمناطق اطراف نينوى وبيجي في صلاح الدين واقليم كردستان بالرغم من امتلاك الاخير لمديرية دفاع مدني خاصة به".

وأكد أن "الدفاع المدني على استعداد تام في حال وقوع أي طارئ"، مبينا أن "السيول والفيضانات في كردستان تمت السيطرة عليها وكانت في اطراف الاقليم ولم تشكل خطرا على ساكني تلك المناطق أو مركز المدينة".

وأضاف، أن "الحالة الجوية وفق مراقبة المديرية لها تدعونا الى اصدار ارشادات وتوجيهات بشأن السيول والفيضانات بشكل مبكر"، موضحا أن "مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أصدر يوم امس توجيهات لمواجهة السيول تضمنت دخول كافة مراكز الدفاع المدني حالة الطوارئ لا سيما في نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسباً لحدوث أي سيول جارفة والتي تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين".

ولفت إلى أن "جميع آليات الدفاع المدني وزوارقها وافرادها على اتم الاستعداد، بالاضافة الى تنسيق المديرية مع طيران الجيش تحسباً لتردي الأوضاع في القرى والمناطق النائية كما حدث في الأعوام السابقة".

وكانت عدد من القرى في اقليم كردستان قد تعرضت امس السبت لسيول جارفة تمت السيطرة عليها خلال 24 ساعة دون إعلان أي وفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، جاهزية سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية.

وأوضح مدير الموارد المائية في المحافظة بسام عبد الواحد، في تصريح أن "المديرية اتخذت الاحتياطات اللازمة في سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية الناتجة عن هطول الأمطار في المناطق الشمالية".

وأضاف، أن "مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات المناسبة في عمود النهر والروافد والجداول الفرعية"، موضحا أنه "في حال تزايد الموجات المائية فإنه يمكن تحويلها الى منخفض الثرثار غربي سامراء".

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