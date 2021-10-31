السفير الأميركي والحلبوسي يجتمعان.. والأخير يصدر بيانا

2021/10/31 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي، الأحد، مع السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر مستجدات الاوضاع في البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي تلقى NRT عربية نسخة منه (31 تشرين الأول 2021)، أنه "استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفيرَ الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر".

وناقش الجانبان "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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