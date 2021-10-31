مصدر يكشف لـCNN تفاصيل ما بحثه بايدن وأردوغان في روما

2021/10/31 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب خلال لقاءه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

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