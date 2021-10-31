التيار الصدري يلغي دور ممثليه في المحافظات والدوائر الحكومية

2021/10/31 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الأحد، إلغاء دور ممثليه السياسيين في المحافظات وجوائر الدولة.

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وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة السياسية للتيار الصدري تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، أنه "نود ابلاغكم بإلغاء مضمون كتبنا الخاصة بالممثلين السياسيين في محافظاتكم وجميع الدوائر الحكومية، وعليه لا يوجد أي ممثل للهيئة السياسية في جميع المحافظات والدوائر الحكومية".

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