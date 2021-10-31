هل سيطيح نزق البداوة بجورج قرداحي؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/10/31 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة حكام السعودية، ومعهم حكام الأمارات والبحرين نزقون، ردود أفعالهم غاية في الغطرسة والتطرف، وغاية في القسوة إن توفرت لهم مستلزمات ممارستها.



وبسبب حداثة النعمة النفطية التي يتمرغ بها حكام البلدان المذكورة، وتفاهة أرصدتهم المعرفية وهزال مخزونهم الوجداني، فهم عاجزون عن أن يكونوا غير ما هم عليه.



ورغم ما بين العوائل الحاكمة الثلاث من تناقضات، فأن أصحاب الحل والعقد فيها يتصرفون وفق المبدأ البدوي ال ......





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