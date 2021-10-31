قيادي بالتيار الصدري: الحكومة المقبلة ستنفذ المشاريع والخدمات

2021/10/31 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة وشفافة.

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