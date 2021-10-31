الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجرا عراقيا على الحدود مع بولندا

2021/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة الفيدرالية الألمانية 23 مهاجرا عراقيا على الحدود الألمانية البولندية، صباح الأحد، واحتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة الفيدرالية الألمانية اعتقلت 23 مهاجرا على حدود ألمانيا مع بولندا، واحتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني.

وكان جميع المهاجرين من العراق، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية.



وتوقفت الشاحنة بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية بشرق ألمانيا.

أفادت الوكالة أن سائق الشاحنة ورفيقه فرا في البداية أثناء مداهمة الشرطة، لكنهما اعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة.

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