الطلبة يحقق فوزاً ثميناً على نفط البصرة ونوروز يسحق سامراء بالدوري الممتاز

2021/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق الطلبة، اليوم الأحد، فوزاً ثميناً على نظيره نفط البصرة بنتيجة 3-2، فيما سحق نادي نوروز سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز.وعاد فريق الانيق مجددا الى سكة الانتصارات وحقق فوزا مستحقا على فريق نفط البصرة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على الشعب الدولي”.وافتتح لاعب نادي نفط البصرة المحترف بابا موسى نتيجة اهداف اللقاء في الدقيقة 19، فيما سجل هدف التعادل للطلبة اللاعب مرتضى علي في الدقيقة 22، ليعود الطلبة ويسجل هدفين في مرمى نفط البصرة عبر اللاعب زياد احمد في الدقيقة 26 والمحترف ستيفين في الدقيقة 46، فيما قلص نفط البصرة النتيجة عبر اللاعب احمد فرحان من علامة الجزاء في الدقيقة 96″.وانتهت مباراة فريق الديوانية مع نظيره زاخو، اليوم الاحد، بالتعادل الايجابي وسجل اهداف اللقاء للديوانية سيف الدين ظاهر في الدقيقة 40 وعبد الله حامد في الدقيقة 94 فيما جاءت اهداف زاخو عبر اللاعب محمد جواد في الدقيقة 48 والمحترف فرانك سيدرك في الدقيقة 82″.وفي مباراة اخرى حقق فريق نوروز الفوز على فريق سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي بغداد.وسجل لنوروز هدفين اللاعب هاوري أنور في الدقيقة 25 والدقيقة 39 فيما أضاف آشور وسام في الدقيقة 50، فيما قلص نتيجة المباراة لاعب نادي سامراء يوسف حميد في الدقيقة 78″.

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