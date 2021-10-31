2021/10/31 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم الأحد، أن القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة.وذكرت الهيئة السياسية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الربيعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي: القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي: القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي: القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).