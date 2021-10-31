مديرية الدفاع المدني تعلن حالة الطوارئ في ثلاث محافظات تحسبا من السيول

2021/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت مديرية الدفاع المدني ، اعلان حالة الطوارئ القصوى في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك ، تحسباً لحدوث أي سيول جارفة بسبب موجة الامطار الغزيرة ./انتهى5

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