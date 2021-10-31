الربيعي: الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات

2021/10/31 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، أن الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات.وقال خلال استقباله السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي أن "القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة وشفافة يعتمد عليها في عمل الحكومة العراقية وضرورة دعم استقرار البلاد وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب في الإصلاح".وشدد على "أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".من جانبه قال السفير الياباني أنه: "يتفق على ما أشار اليه السيد مقتدى الصدر ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في أن يكون العراق ذو سيادة دون تدخلات خارجية"، مضيفاً: "إننا نسعى إلى تعميق العلاقات مع الحكومة الجديدة"./انتهى7

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