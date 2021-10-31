شاهد.. قادة مجموعة العشرين يلقون عملات معدنية في نافورة تريفي

2021/10/31 | 18:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطف قادة مجموعة العشرين، صباح الأحد، عند نافورة تريفي الأكبر والأكثر شهرة في روما في لحظة استثنائية وألقوا بالعملات المعدنية من على أكتافهم في حوض النافورة.غاب عن هذه اللحظة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانشغالهما في عقد اجتماع ثنائي.ترتبط شهرة النافورة بتحقيق الأحلام عند رمي عملة معدنية فيها والتي ظهرت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة.

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