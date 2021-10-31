2021/10/31 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع، الأحد، خلو مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار خلوها من اي ملوثات إشعاعية بعد إجراء تقييم إشعاعي شامل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مديرعام مركز الوقاية من الإشعاع قال، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الاول 2021)، إن "فريقا من مديرية بيئة الانبار - شعبة الاشعاع قام مع لجنة من الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعه وبمشاركة لجنه من المركز المشترك للتنسيق والرصد في محافظة الانبار بالمسح الاشعاعي الشامل لمدينة الفلوجة".

واضاف ان "هذا ياتي ضمن الجهود الحثيثة والسعي المتواصل للفرق الفنية لمركز الوقاية من الاشعاع وشعب الاشعاع في مديريات بيئة المحافظات، حيث تم إجراء مسحا إشعاعيا شاملا لمدينة الفلوجة أستمر ثلاثة أيام شمل الشوارع والأحياء التابعة واخذ نماذج لأجراء التحليلات المختبرية لها وتقييم الواقع البيئي للمحافظة للتأكد من سلامتها من المخاطر الاشعاعية".

وأكد أن "القراءات الميدانية لأجهزة المسح الأشعاعي ونتائج الفحوصات المختبرية للنماذج البيئية المسحوبة من المواقع أثبتت عدم وجود اي مؤشرات لتلوث اشعاعي".

وتابع "يأتي هذا ضمن أطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الأشعاع في الحفاظ على الأنسان والبيئة من مخاطر التلوث الأشعاعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيئة تعلن مدينة الفلوجة خالية من التلوث الإشعاعي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيئة تعلن مدينة الفلوجة خالية من التلوث الإشعاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).