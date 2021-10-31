2021/10/31 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تواصل فرق الإطفاء وقوات الدفاع المدني والجيش والشرطة النمساوية، مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في النمسا بمنطقة “هيرشفانج” الواقعة في ولاية “النمسا السفلى”، لليوم السابع على التوالي.وذلك بمساعدة متطوعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم السابع..



النمسا تكافح أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخها المركز الخبري الوطني.

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