التيار الصدري يلغي دور ممثليه السياسيين في المحافظات والدوائر الحكومية

2021/10/31 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التيار الصدري إلغاء دور ممثليه السياسيين في المحافظات ودوائر الدولة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الهيئة السياسية للتيار الصدري إلغاء مضمون الكتب الخاصة بالممثلين السياسيين في كافة المحافظات والدوائر الحكومية، وعليه لا يوجد أي ممثل للهيئة السياسية في جميع المحافظات..



وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد وجه في وقت سابق بغلق مقرات سرايا السلام في كافة المحافظات عدا بغداد والنجف وكربلاء وصلاح الدين, كما وجه بمنع حمل سلاح في غير هذه المحافظات إلا بالتنسيق مع القوات الأمنية.

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