بالوثيقة.. التيار الصدري يلغي تخويلات ممثليه في جميع المحافظات والدوائر الحكومية

2021/10/31 | 18:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

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التيار الصدري يلغي تخويلات ممثليه في جميع المحافظات والدوائر الحكومية أولاً على الايام نيوز.

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