2021/10/31 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CkmNR6oKpCA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ أربيل: السيول لم تُخلِّفُ خسائر بالأرواح إلا أنها هدمت عدداً من المنازل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ أربيل: السيول لم تُخلِّفُ خسائر بالأرواح إلا أنها هدمت عدداً من المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).